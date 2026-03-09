TOKİ İSTANBUL Avrupa ve Anadolu kura çekimi ne zaman? 100 bin konut çekiliş tarihi belli oldu mu?
TOKİ İSTANBUL 100 bin konut kura çekilişi için geri sayım başladı. 500 bin konut kampanyasında artık sona gelindi. Ankara ve İzmir'in arından gözler İstanbul'a çevrildi. 78 ilde konut kuraları yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Avrupa Anadolu kura çekilişi ne zaman yapılacak? Mart ayı TOKİ İSTANBUL kura sonuçları yayınlanır mı?
İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi için vatandaşlar merakla araştırmaya devam ediyor. 100 bin konut yapılacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam başvuru sayısı 1 milyon 235 bin 169 kişi oldu. Ankara ve İzmir'in ardından gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul TOKİ kura sonuçları Mart ayında yayınlanır mı? İşte detaylar...
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Proje kapsamında şu ana kadar 78 ilin kurası tamamlanırken, geriye İstanbul, Çorum ve Muğla illeri kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda İstanbul projeleri için kura çekilişinin 9-14 Mart 2026 haftasında yapılması bekleniyor.
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Geçtiğimiz hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla birlikte 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlandı.
Bugün Muğla'da gerçekleştirilecek olan 6 bin 417 konutun kura çekimiyle birlikte 80 ilde kura çekimi tamamlanmış olacak ve gözler İstanbul'a çevrilecek.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.