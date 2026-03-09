TOKİ İSTANBUL Avrupa ve Anadolu kura çekimi ne zaman? 100 bin konut çekiliş tarihi belli oldu mu?

2





TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



Proje kapsamında şu ana kadar 78 ilin kurası tamamlanırken, geriye İstanbul, Çorum ve Muğla illeri kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda İstanbul projeleri için kura çekilişinin 9-14 Mart 2026 haftasında yapılması bekleniyor.