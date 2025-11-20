Tokat'taki bağ evi patlamasının tanığı: Patronumu piknik tüpü ve demir parçalarıyla gördüm! 1 kişi ölmüş 6 asker de yaralanmıştı

5

Ayrıca otelin önünde demir parçaları, spiral parçaları görüyordum. İsmail Güreldi zaman zaman tadilat işleri yapardı, odalarda değişiklikler yapardı onunla alakalı olduğunu düşünmüştüm. İsmail Güreldi o dönem otel çalışanı olan B. hanımla birlikteydi. Yurt dışına çıkışımdan 4-5 gün kadar önce gece geç saatte Turgay Öztürk beni aradı. İsmail Güreldi’nin sinirli olduğunu söyledi. Silahıyla birlikte Tokat'a gittiğini, kendisinin de bir delilik yapmaması için arkasından gittiğini söyledi. Benim resepsiyonda beklememi istedi. Oraya da bir miktar para bıraktığını, yevmiyemi ve taksi paramı oradan alabileceğimi söyledi. Turgay Öztürk bana İsmail Güreldi’nin aklını B.'nin çeldiğini, para konularını çok fazla dert etmemem gerektiğini, ileride anlayacağını söylemişti. Olayla ilgili bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Turgay Öztürk'ün gece beni aradığında İsmail Güreldi’nin eski eşi olan K.’yle alakalı olduğunu söylemişti.”