Tokat'ta vicdan azabı hata yaptırdı: Babasını öldürdü, kireçleyip gömdü! 4 ay yetti

GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 5’İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Delillerin toplanmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki özel ekip 9 Ocak günü operasyon düzenledi. Tokat merkezli olmak üzere Ankara’da da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Cankurtaran, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin, "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.



Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. (DHA)