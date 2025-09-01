Tokat'ta sadece kadın eliyle yapılıyor! Yüzyıllardır yaşatılıyor

2

Her iki haftada bir köyün ortak kara fırınında bir araya gelen kadınlar, geceden hazırladıkları hamurları sabahın erken saatlerinde yumak haline getirip odun ateşinde taş fırında pişiriyor. Kendine özgü lezzeti ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesiyle bilinen köy ekmekleri hem ev halkı tarafından tüketiliyor hem de misafirlere ikram ediliyor.