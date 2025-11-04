Tokat'ta kadınların yeni gözdesi: Hobi değil, terapi: Hem üretiyor hem kaynaşıyorlar!

3

Bu hafta mum eğitimi verdiğini belirten Sapmaz, "Hem etkinlik oluyor hem arkadaşlarla kaynaşma oluyor. Hep birlikte öğreniyoruz. Ben bilgilerimi pekiştiriyorum. Arkadaşlar da öğreniyor. Kadınların ilgisi çok güzel. Her hafta farklı bir etkinlikte yoğunluk ile karşılaşıyoruz. Hem onların eğitimi açısından, hem de kendi gelişmeleri açısından çok güzel işler çıkıyor ortaya. Etkinliklerimize katılan kadınların sayısı değişiyor. 10 ila 15 arasında oluyor. 1 yıl önce 5 kişi ile başladık, gitgide çoğalıyor. Duyuldukça daha da çoğalacak." dedi.