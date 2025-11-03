Tokat'ta gizli bir hayırsever bakkalın veresiye defterini kapattı

4

Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem ise, "Dün hayırseverlerimizin bir tanesi çat kapı gelerek buradaki bir bakkalın veresiye defterini sordu. Bu bölgede mahalle bakkallarımızın hepsi muhakkak veresiye defteri tutuyor. Buradaki vatandaşlarımızın düzenli bir geliri yoktur. Buradaki esnafımız Osmanlı’dan gelen gelenekle veresiye defteri tutuyor. Hiç kimse kapısının önünden geri çevrilmemektedir. Dün öyle bir güzellik yapıldı ki o güzelliği de yapan hayır sahibine çok teşekkür ediyoruz. Burada babası rahmetli olmuş yetimler var. Öksüzler var. Çalışıp da maaşını alamayan işçiler var. Böyle bir dönemde bu hayrı yapması çok anlamlı oldu" diye konuştu.