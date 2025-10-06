Tokat'ta büyük sır çözüldü! Köyün tepesindeki gizemli hazine açığa çıktı: Duyanlar sadece bunun için Türkiye'ye geliyor

5

Mağara alan kılavuzu Mehmet Ülkü ise "Ziyaretçilerimiz mağara giriş kapısından yatayda 680 metre ilerleyebiliyorlar şu an için ve 75 metre bir derinliğe ulaşılıyor." diye konuştu."Mağara içi 17 ila 24 derece bir sıcaklığa sahip, yaz-kış sıcaklık değişmiyor. Mutlak nem oranı yüzde 40 ila 80 arasında değişebiliyor. Mağara içindeki oksijenin farklılığı filtre ediliyor olması. Filtre eden, süzen de ana kaya. Yani polen yok, toz yok. O nedenle mağara havası bize farklı gelebiliyor."