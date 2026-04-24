Tokat beyaza büründü, 25 yıl sonra gelen leylekler kar altında kaldı!

24.04.2026 - 14:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bahar sevinci yerini şaşkınlığa bıraktı! Yaklaşık çeyrek asır sonra ilçeye dönerek bir cami kubbesine yuva yapan leylek ailesi, nisan ayında bastıran kar yağışına yakalandı. Çatılar ve sokaklar beyaza bürünürken, yuvalarını terk etmeyen leyleklerin kar altındaki vakur duruşu dron kameralarına yağlı boya tabloları aratmayan görüntülerle yansıdı.

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı, baharın habercisi olarak bilinen leylekleri beyaza bürüdü. Yaklaşık 25 yıl aradan sonra ilçeye dönerek yuva yapan leylekler, nisan ayında yağan karın altında görüntülendi.

İlçe merkezinde bulunan bir caminin kubbesine yuva kuran leylek ailesi, kar yağışıyla birlikte yağlı tabloları andıran manzaralar oluşturdu.

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, yuva üzerindeki leyleklerin karla kaplı çatılar ve beyaza bürünen ilçe manzarasıyla birlikte dikkat çektiği görüldü.

25 yıl sonra ilçeye gelen leyleklerin soğuk hava ve kar yağışına rağmen yuvalarını terk etmemesi dikkat çekerken, bu durum ilçe halkı tarafından da ilgiyle karşılandı.

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışının ardından ortaya çıkan bu görüntüler, bahar ile kışın aynı karede buluştuğu nadir anlardan biri olarak yorumlandı.