Terkos Gölü kuruyunca ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü!

İstanbul'un Avrupa yakasında, Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Terkos Gölü, Bizans döneminden bu yana kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olarak biliniyor. Ancak son dönemlerde azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle göldeki su seviyesi gözle görülür biçimde geriledi.