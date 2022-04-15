Terim istedi Burak Elmas transfer etti 3 yıllık proje 3 ayda bitti! 'Bu kadar parayı nasıl çöpe attınız?'

Sezon başında Kopenhag kulübünden 7 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu Victor Nelsson, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta gösterdiği 1 gol 0 asistlik performansla ve Marcao ile uyumuyla sınavı geçti. Avrupa'da da formayı bırakmayan Nelsson'un Galatasaray ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Avrupa'da birçok devin peşinde olduğu oyuncunun serbest kalma bedeli 25 milyon euro. Galatasaray, Nelsson'u bu rakamdan daha az bir rakama satmayı düşünmüyor.