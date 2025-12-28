Temeli Çorum'da atıldı: Ekmeğin yeni hali için geri sayım başladı

3

Günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacak tesis, batandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe kolayca ulaşabilmesini sağlayacak. Halk Ekmek Fabrikası'nda inşaat, altyapı ve teknik donanım çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Modern üretim altyapısına sahip olacak tesisin tamamlanmasıyla birlikte, Sungurlu'da ekmek üretiminde hem kalite hem de erişilebilirlik önemli ölçüde artacak.