TEM Otoyolu'nda kaza: İki araca çarpan otomobil takla attı!

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Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı A34 NSM 978 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybededip önündeki iki otomobile çarptı.