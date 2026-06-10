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TEM Otoyolu'nda kaza: İki araca çarpan otomobil takla attı!

10.06.2026 - 10:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, önündeki iki araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların büyük çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle devasa bir trafik kuyruğu oluştu.

1TEM Otoyolu'nda kaza: İki araca çarpan otomobil takla attı!

Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet köprü çıkışında bir otomobil, 2 araca çarparak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

2TEM Otoyolu'nda kaza: İki araca çarpan otomobil takla attı!

Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı A34 NSM 978 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybededip önündeki iki otomobile çarptı.

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3TEM Otoyolu'nda kaza: İki araca çarpan otomobil takla attı!

Kaza nedeniyle araç takla attı, sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4TEM Otoyolu'nda kaza: İki araca çarpan otomobil takla attı!

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü