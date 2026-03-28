TEM bağlantı yolu’nda dehşet: Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!
28.03.2026 - 14:08
İstanbul Sancaktepe’de sabah saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Fatih Mahallesi’ndeki TEM bağlantı yolunun hemen yanındaki yeşillik alanda, hareketsiz yatan bir bebeği gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Fatih Mahallesi TEM Bağlantı Yolu'ndaki hareketsiz yatan bebeği görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı.
Bebeğin cenazesi ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ilgili çalışma başlattı.