Tekirdağlılar sardalyaya koşuyor! Kilosu 150 liradan satılıyor!

Seyyar tezgahta istavrit, sardalya, hamsi ve uskumruyu kilogramı 150 TL’den satışa sunduğunu belirten Engin Şinik, vatandaşlara her ay düzenli olarak balık yemeleri tavsiyesinde bulundu. Şinik, "Hamsi ve sardalyayı şu an 100 ile 150 TL arasında satıyorum. Bazen balık olmayınca 200 liraya kadar çıkıyor. Bu senenin balığı sardalya balığıdır. İnanın balıklar bu yıl temmuz ayından beridir o kadar lezzetli ki her aileye balık yemelerini tavsiye ediyorum" dedi.