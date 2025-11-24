Tekirdağ'daki kazılarda keşfedildi! Trakya’nın en büyüğü ortaya çıkarıldı

2

Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Mola Burnu'nda yapılan kazıları anlatarak, "Burada açtığımız sondajı geçen sene ilk kez açmıştık. Bu sene devam edildi. Sondaj genişletildi. Aşırı miktarda midye kabuğu çıktı. Bu midye kabuklarının üzerinde çok muntazam delikler var. Bir şekilde bunların işlendiğini, belki sedef çıkarıldığını düşünüyoruz. Farklı amaçlarla kullanılmak üzere bir işçilik. Muhtemelen ve çok sayıda ilginç olan fil dişi ve kemikten saç tokaları var. Bunun dışında da çok sayıda taş alet var. Önce Prehistorik dönem taş aletleri olarak değerlendirdik ama sonradan Roma-Bizans devrinde de bunlar kullanılıyor. Bir şey yaparken bu taş aletlerin kullanıldığını düşünüyoruz. Başlı başına bizim için ilginç bir alan burası. Henüz net olarak işlevini saptamasak da ilginç buluntular gelmeye devam ediyor ve kazılarımız devam ediyor" dedi.