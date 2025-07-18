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GündemTekirdağ'da şok eden manzara: Hayrabolu Deresi kurudu! 'Hayatımda ilk kez gördüm'
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Tekirdağ'da şok eden manzara: Hayrabolu Deresi kurudu! 'Hayatımda ilk kez gördüm'

18.07.2025 - 11:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Tekirdağ'ın önemli su kaynaklarından Hayrabolu Deresi, uzun süredir etkili olan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle tamamen kurudu. Bölge sakinleri, çocukluk anılarına ev sahipliği yapan derenin bu halini görünce büyük üzüntü yaşadı. 44 yaşındaki Tevfik Avcı, "Hayatımda ilk kez Hayrabolu Deresi'nin tamamen kuruduğuna şahit oluyorum" diyerek yaşadığı şaşkınlık ve üzüntüyü dile getirdi.

1Tekirdağ'da şok eden manzara: Hayrabolu Deresi kurudu! 'Hayatımda ilk kez gördüm'

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin önemli su kaynaklarından olan Hayrabolu Deresi, uzun süredir etkili olan kuraklık sebebiyle kurudu.

2Tekirdağ'da şok eden manzara: Hayrabolu Deresi kurudu! 'Hayatımda ilk kez gördüm'

Kurak geçen mevsim ve yeterli yağışın düşmemesi, Hayrabolu Deresi yatağındaki su seviyesini zamanla azalttı. Son günlerde sıcaklıkların da artmasıyla dere tamamen kurudu.

3Tekirdağ'da şok eden manzara: Hayrabolu Deresi kurudu! 'Hayatımda ilk kez gördüm'

İlçe sakinlerinden Tevfik Avcı, derenin kurumasını büyük üzüntüyle karşıladığını ve şaşırdığını belirtti.

4Tekirdağ'da şok eden manzara: Hayrabolu Deresi kurudu! 'Hayatımda ilk kez gördüm'

Çocukluğunun bu derenin kenarında geçtiğini ifade eden Avcı, "44 yaşındayım, hayatımda ilk kez Hayrabolu Deresi'nin tamamen kuruduğuna şahit oluyorum. Yazları serinlemek için suya girerdik, balık tutardık.

5Tekirdağ'da şok eden manzara: Hayrabolu Deresi kurudu! 'Hayatımda ilk kez gördüm'

Şimdi ne su kaldı ne de o eski neşeli görüntü. Dere tamamen kurumuş, içimizi acıtan bir manzara var. Bu manzara hepimizi çok derinden etkiledi. Kuraklığın bu boyuta geleceğini asla tahmin etmezdik" dedi.