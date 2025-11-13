Tekirdağ'da iki mesleği yapmak yürek istiyor!

3





"Bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz"



Servisçi esnafı ise, "11 Kasım akşamüzeri başlayan yağışın ardından aracımız suya kapıldı. Bu sebepten dolayı araçlarımızın arızalarını yaptırıyoruz. Motor indi, şu an elektrik arızasını yaptırıyoruz. Yetkililerden bu işe çözüm getirmesini ve esnafımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Sadece ben değil, birçok arkadaşım mağdur oldu. Servis çektiğimiz firmalar da durumdan mağdur oldu. Altyapının bir an önce yapılması ve zararlarımızın giderilmesini istiyoruz. Faturalarımız çıktığında masrafımız da belli olacak. Aracımız 2 gün boyunca çalışmadı, toparlamaya çalışıyoruz. Araçlarımızda elektrik aksamında arıza oldu, beyin yandı, marş motorları çalışmadı. Zararımızın giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.