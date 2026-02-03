Tekirdağ'da çalışma başlatıldı: Ekipler teyakkuz halinde!

1

Meteoroloji verileri doğrultusunda beklenen kar yağışının kenti etkisi altına almasıyla birlikte harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, İtfaiye, Zabıta ve TESKİ ekipleri, 11 ilçede ana arterlerden ara sokaklara, kırsal mahallelerden şehir merkezine kadar geniş bir alanda koordineli şekilde görev yapıyor. İl genelinde ulaşımın güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi ve can güvenliğinin korunması amacıyla başlatılan çalışmalar, kentin en uç noktalarına kadar ulaştırılıyor.