Tek tek ipe dizip kurutuyorlar! Yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor

Menteşe'deki manavlar, sebzeleri tek tek ipe dizdikten sonra, kapalı pazar yerinin çatısından aşağı sarkıtarak kurutuyor. Bu yöntemle biberler, patlıcanlar ve bamyalar, özellikle nemin az olduğu dönemde kolayca kuruyor. Bu ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor.