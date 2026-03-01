Tedavi için hastaneye giden hırsıza şok! Karısıyla ortak planlamışlar

2

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, Demirdiş'in, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ve polise yakalanmamak adına bu yola başvurduğunu tespit etti. Olayın ardından hastaneye sevk edilen polisler, Nezir Evdedurmaz'ın kimlik bilgilerini mercek altına aldı. Kayıtlardaki telefon numarası üzerinden Evdedurmaz'a ulaşılmaya çalışıldı. Aramaların cevapsız kalması üzerine incelemeyi derinleştirdi. Polis, kimliğin İbrahim Demirdiş'in eline nasıl geçtiğini ve asıl sahibiyle bir bağının olup olmadığını araştırırken, Demirdiş'in eşi Çiler Demirdiş ise bu kişiyi tanımadığını, eşinin ölmeden önce kendisine bu durumu anlattığını iddia etti.