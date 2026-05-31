GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTatilciler geri dönüyor: Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu
HaberlerGündem Haberleri Tatilciler geri dönüyor: Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

Tatilciler geri dönüyor: Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

31.05.2026 - 11:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

1Tatilciler geri dönüyor: Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu kesiminde cuma günü öğeden sonra başlayan yoğunluk devam ediyor.

2Tatilciler geri dönüyor: Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

Otoyolun, Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde yoğun olan trafik, Bolu, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde akıcı seyrediyor.

3Tatilciler geri dönüyor: Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

D-100 kara yolunda ise Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa ve Çaydurt ile Bolu şehir merkezinde trafik yoğunluğu görülüyor.

4Tatilciler geri dönüyor: Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde de yoğunluk devam ediyor.

5Tatilciler geri dönüyor: Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

Beyköy, Düzce, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da yoğunluk sürüyor.Her iki yolun Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor.