Tatil için geldiği memleketinde hayatı değişti! Şimdi herkes onu konuşuyor

3

Çay yapmanın inceliklerini de anlatan Ateş, "Her şeyden önce çayın güzel olması için sevgiyle yapmak gerekiyor. Bunun dışında doğal yayla suyu kullanıyoruz ve bu çaya ayrı bir lezzet katıyor. Çayın miktarı, dengesi, demlenme aşaması ve sıcak tutulması çok önemli. Bunun yanı sıra çay ne kadar güzel olursa olsun misafirlere iyi bir izlenim bırakmıyorsanız, müşteri memnuniyeti yoksa çayın tadı unutulur, ancak ilgi alaka daima hatırlanır. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. En basit çay bile sabır ve devamlılık ister. İnsanların mutlu olduğunu görmek, emeklerimin boşa gitmediğini anlamak bana büyük mutluluk veriyor. Böylece hem müşteri memnuniyeti kazanıyoruz hem de çevreyle güçlü bağlar kuruyoruz. Çünkü memleketimizi seviyoruz, ziyaretçilerin hafızalarında hoş bir seda bırakmak istiyoruz" diye konuştu.