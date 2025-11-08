GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor
HaberlerGündem Haberleri Tarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor

Tarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor

08.11.2025 - 10:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Manisa’nın Demirci ilçesinde çiftçi Şerif Artuç, tarlasına deneme amaçlı ilk kez soğanından safran ekti. Kasım ayında çiçek vermeye başlayan bitkiden elde edilen ürün, çiftçiyi bile şaşkına çevirdi. Gram gram satılan bitkinin fiyatı, altınla yarışıyor.

1Tarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor

Ege'nin yüksek rakımlı ilçesi olan Manisa'nın Demirci ilçesinde bir çiftçi tarafından soğanından safran bitkisi yetiştirmeyi başardı.

2Tarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor

Çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılan safran çiçeği Demirci'de ilk kez yetiştirildi. Coğrafi yapısı olarak yaylarında birçok endemik bitkinin yetiştirildiği Demirci'de Şerif Artuç Simav karayolu üzerinde bulunan tarlasına temin ettiği safranın soğanlarını dikti.

3Tarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor

Kasım ayı gibi çiçek vermeye başlayan safran çiçeğini hasadına başlayan Şerif Artuç ilk yıl tarlasından 150 grama yakın elde etti.

4Tarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor

Üretici Şerif Artuç yaptığı açıklamada "Demirci'de yetişmeyen bir bitki yetiştirmek için tarlama ektim. Bakımı zahmetli olan safran çiçeğini Eylül ayı gibi tarlamda küçük bir yerde deneme ekimi yaptım.

5Tarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor

Yetiştirme aşamasında sadece hayvan gübresi ve sulama yaptım. Kasım ayı başında da ara ara çiçek vermeye başladı. Şu ana kadar 150 grama yakın ürün elde ettim. Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran bitkisi yetiştirerek ticaretini yapmayı hedefliyorum" dedi.

6Tarlasında ilk kez yetiştirdi! Sonuç çiftçiyi bile şaşkına çevirdi! Fiyatı altınla yarışıyor

Yüksek fiyatı ve zorlu üretim süreciyle dikkat çeken bitkinin bu yıl kilogram fiyatının ise 600 bin liraya kadar yükseldiği bu nedenle de satışların hep gram üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.