Tarlada 15, tezgahta 30 TL! Almak isteyenler sabah erkenden sıraya giriyor: Talep patladı

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Bizim için en iyisi, elimizden geldiği kadar en erken saatlerde girip en uygun şekilde çıkmamız. Şu anda bu fiyatlar da devam ederse herkes memnun olur. Tüketici, tüccar, üretici memnun olur. Ama biraz daha gelirlerse hem bizim için hem özellikle çiftçi için zor olur. Şu anda karpuzlarımız 14-15 TL bazında sarılıyor. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Akdeniz'den sonra en erken çıkan bölge Aydın ve merkez bölgesi. Şimdi bunlar sadece buradaki fiyatla kalmıyor. Bunun nakliyesi var, işçiliği var, stopajı var, KDV'si var, Oradaki işletmenin maliyeti var. Girdi çıktısı var. Aynı zamanda marketlerin maliyetleri var. Yani karpuz tarlada 14-15 TL'den çıktığında 25-30 TL bandında satılması gayet uygun" dedi.