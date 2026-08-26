Tarım ve hayvancılığın 'Silikon Vadisi' Bingöl'de kuruluyor: Akıllı sulamayla üretim başladı! Taşlık atıl araziler akıllı meyve bahçesine dönüştü! '20 tür bölgede ilk kez denendi'

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Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Orhan İnik de projenin geçen yıl başladığını, yaklaşık 3 milyon 4 bin liralık bütçeye sahip olduğunu belirtti.İnik, taşlık alanları meyve bahçesine dönüştürerek ziraat fakültesinde öğrenim gören gençlere uygulama alanı kazandırmak istediklerini anlatarak, aynı zamanda bölgedeki çiftçileri akıllı sulama sistemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.Kurdukları sistemin otomatik çalıştığını ve sulama yaptığını dile getiren İnik, şunları kaydetti:"Ağaç suya ihtiyaç duyduğunda dışarıdan dokunuş olmadan otomatik sulamayı başlatan bir sistem. Bahçeye uğramadan ne kadar sulama yapıldığını, hangi ağacın ne kadar su aldığını uzaktan yönetebilirsiniz. Hem iş gücünden tasarruf sağlamış oluyoruz hem de salma sulamanın önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca suyu daha verimli ve etkin kullanmış oluyoruz. Bu üretimle çiftçilerimize örnek olmak istiyoruz."