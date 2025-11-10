Tarih, kültür ve lezzet tek bir yerde buluştu! Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi ziyaretçi akınına uğruyor
Kaynak : İHA
Kars'ın turizm yıldızı, 2025'in ilk 11 ayında 82 binden fazla kişiyi ağırladı. Gravyerden Kars Kaşarına, peynirin sütten tabağa uzanan sihirli yolculuğu simülasyonlarla anlatılıyor. Kars'taki Peynir Müzesi'ne Türkiye Akın Ediyor. Zonguldak'tan Bayburt'a, her köşeden gelen ziyaretçiler, Kars Garı minyatürlerinden yayla yaşamına kadar uzanan bu tematik müzede peynir yapımının inceliklerini öğreniyor.
Türkiye’nin ilk tematik Peynir Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Peynir Müzesi’nin 2025 yılının ilk 11 ayında 82 bin 60 kişi ziyaret etti.
Açıldığı günden itibaren Kars turizmine önemli katkılar sunan Peynir Müzesi, yörede üretilen Gravyer, Kars Kaşarı, Çeçil peyniri başta olmak üzere birçok peynir çeşidinin sütten peynire dönüşün simülasyonlar eşliğinde gösteriyor.
Ayrıca yayla yaşamını minyatür haliyle hazırlanan özel bölümler, temsili Kars Garı, Kars evleri, endemik bitkiler ve geçmişte kullanılan mutfak eşyalarının da bulunduğu bölümler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Peynir Müzesini görmek için Bayburt’tan gelen Abdullah Türk, "Burayı daha önce görmüştüm, televizyondan izlemiştim. Çok ilgimi çekti. Bugün de ailecek gezelim dedik, görelim dedik. Peynirin nasıl yapıldığını ne emeklerle yapıldığını bir görelim dedik.
Geldik gördük gerçekten de görülmeye şayan bir yer, gördüğüme de çok sevindim. Yani peynirin birkaç aşamadan geçip insanlara sunulması ve ayrıca kolay bir şey olmadığını gördüm" dedi.
Müzeyi görmek için Zonguldak’tan gelen Nezehat Demir, "Zonguldak Ereğli’den geliyorum Türkiye’nin İlk Tematik kaşar peynirinin yapıldığı müzeye ziyarete geldim. Onun aşamalarını öğrendim çok memnun kaldım" diye konuştu.
Öte yandan Türkiye'nin ilk ve tek müzesi olan "Dünya'nın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen 'Peynir Müzesi' 2025 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 82 bin 600 yerli ve yabancı turiste kapılarını açtı. Peynir müzesi günü birlik olarak ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor.