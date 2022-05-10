Taraftar gitmesi için gün sayıyor Torrent kalsın diye rapor veriyor! G.Saray'da 1+1 yıllık kaos
Fatih Terim'in transfer etmek istediği için çok uğraştığı ve '6 ay peşinden koştuk' dediği tecrübeli futbolcu için Burak Elmas'a olumlu rapor veren Domenec Torrent 35 yaşındaki orta sahanın takımda kalmasını istedi. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak transfer gelişmesi...
Galatasaray'da mevcut yönetim ve teknik direktör Domenec Torrent konusunda belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olan kurmaylar ve teknik heyet bir yandan seçim süreci gündemini görüşürken, bir yandan da önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun seçilmeleri durumunda devam etmeyi düşünmediği Domenec Torrent bir yandan kadro planlaması konusunda, Burak Elmas'a rapor iletiyor. Burak Elmas ve Domenec Torrent arasındaki görüşmelerde konuşulan gelecek sezon planlamasını konusunda ilk rapora Milliyet ulaştı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray’da 35 yaşındaki Ryan Babel için “kalsın” raporu çıktı. Cim-Bom’daki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Teknik Direktör Domenec Torrent sürekli olarak 11’de şans verdiği Babel’in yeni sezonda da takımda olmasını istedi.
Sözleşmesi biten Babel’in takımda kalması gerektiğini yetkililerle paylaşan Galatasaray Teknik Direktörü, takımdaki gençlere de Hollandalı futbolcuyu örnek gösterdi. Başakşehir maçı sonrası Babel’in 20 yaşındaki gençlere göre daha fazla mücadele ettiğini anlatan Torrent, tecrübeli futbolcuyu, ligde son 6 maçtır ilk 11’de sahaya sürüyor.
Hollandalı futbolcu, Katalan teknik adamın takımın başına geçmesiyle beraber vazgeçilmezler arasına girdi. Torrent ile beraber kendini bulan Babel’in de 1+1 senelik kontrat yapmaya hazır olduğu ve ücretinde yarı yarıya indime sıcak baktığı bildirildi. 3 senedir sarı- kırmızılı formayı giyen 35 yaşındaki futbolcu, bu süreçte yüklü bonuslar ve primler hariç net 9.5 milyon euro kazandı.
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE 'ŞAMPİYONLUK' YANITI
Galatasaray Kulübü, son dönemde tartışma konusu olan Süper Lig şampiyonluklarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:
Devam eden süreçte, 21 Nisan 2021 tarihli ikinci dilekçemiz ile ilk başvurumuza ek beyan ve itirazlarımız da Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmişti. Söz konusu dilekçelerimiz vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübünün hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarına konu başvuru ile buna bağlı taleplerin neden reddedilmesi gerektiği Türkiye Futbol Federasyonuna detaylıca izah edilmiştir.
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübünün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibarıyla müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig şampiyonluğu olan kulübüdür."