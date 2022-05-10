Taraftar gitmesi için gün sayıyor Torrent kalsın diye rapor veriyor! G.Saray'da 1+1 yıllık kaos

Devam eden süreçte, 21 Nisan 2021 tarihli ikinci dilekçemiz ile ilk başvurumuza ek beyan ve itirazlarımız da Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmişti. Söz konusu dilekçelerimiz vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübünün hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarına konu başvuru ile buna bağlı taleplerin neden reddedilmesi gerektiği Türkiye Futbol Federasyonuna detaylıca izah edilmiştir.