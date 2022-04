Tara De Vries ve Alli Elevi kameraları görünce panikledi! Kaçak aşıklar...

"BU KARE HER ŞEYİ ANLATIYOR ASLINDA"

Vries o karenin altına da duygusal bir yazı yazdı; "Ben ve Daniel... Bu kare her şeyi anlatıyor aslında... En çok kavga ettiğim de o, en çok sevdiğim de o... Bizim bir hikayemiz var... Çok şey atlatmışız... Çok şey öğretti bana Daniel. Hiç elini bırakmadım... Muhtemelen benim de canım çok yandı. Çocukluğumun en güzel yıllarında konuşmamışım, birçok şeyi hatırlamıyorum... Şimdi, şu an öyle değerli ki! Nereden nereye geldik Daniel'im, ne güzel yerlere gidecek hikayemiz..." Genç güzelin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.



NAGER SENDROMU NEDİR?



Nager Sendromu, doğumsal ve nadir görülen bir hastalık türüdür. Nager Sendromu doğumdan sonra bebeklerin bazı organlarının az gelişmesi ya da deformasyona uğraması şeklinde kendini gösterir. Özellikle çene ya da yanak bölgesinin az gelişmiş olması, Nager Sendromu'nun en belirgin özelliğidir. Ayrıca hastalık belirtileri olarak el baş parmaklarının tam olarak gelişmemiş olması ve dirsek hareketlerinin güçlükle gerçekleştirilmesi de sıklıkla gözlemlenir. Her ne kadar Nager Sendromu'na yakalanmış bir birey bu hastalığı çocuklarına aktarabilecek potansiyelde olsa da, bu tarz vakaların birçoğu rastgele yeni bir gen değişimi olarak ortaya çıkar.