Tara De Vries ve Alli Elevi kameraları görünce panikledi! Kaçak aşıklar...
Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D’ programının sunucusu Miss Turkey 2018 Güzeli Tara De Vries, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alli Elevi ile bir mekanda arkadaşlarına el ele poz vererek aşklarını ilan etmişti. Önceki gece bir mekandan çıkarken görüntülenen çift yüzlerini gizlemeye çalıştı.
Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, 2018 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasında ikinci olmayı başardı. Ülkemizi 17 Aralık'ta Tayland'daki Miss Universe 2018'de temsil eden olan 23 yaşındaki güzel, Instagram'dan Nager sendromlu kardeşi Daniel'le çocukluk fotoğrafını paylaştı.
"BU KARE HER ŞEYİ ANLATIYOR ASLINDA"
Vries o karenin altına da duygusal bir yazı yazdı; "Ben ve Daniel... Bu kare her şeyi anlatıyor aslında... En çok kavga ettiğim de o, en çok sevdiğim de o... Bizim bir hikayemiz var... Çok şey atlatmışız... Çok şey öğretti bana Daniel. Hiç elini bırakmadım... Muhtemelen benim de canım çok yandı. Çocukluğumun en güzel yıllarında konuşmamışım, birçok şeyi hatırlamıyorum... Şimdi, şu an öyle değerli ki! Nereden nereye geldik Daniel'im, ne güzel yerlere gidecek hikayemiz..." Genç güzelin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
NAGER SENDROMU NEDİR?
Nager Sendromu, doğumsal ve nadir görülen bir hastalık türüdür. Nager Sendromu doğumdan sonra bebeklerin bazı organlarının az gelişmesi ya da deformasyona uğraması şeklinde kendini gösterir. Özellikle çene ya da yanak bölgesinin az gelişmiş olması, Nager Sendromu'nun en belirgin özelliğidir. Ayrıca hastalık belirtileri olarak el baş parmaklarının tam olarak gelişmemiş olması ve dirsek hareketlerinin güçlükle gerçekleştirilmesi de sıklıkla gözlemlenir. Her ne kadar Nager Sendromu'na yakalanmış bir birey bu hastalığı çocuklarına aktarabilecek potansiyelde olsa da, bu tarz vakaların birçoğu rastgele yeni bir gen değişimi olarak ortaya çıkar.
"ESTETİK YAPTIRMAM"
2. Sayfa programına konuk olan Tara, 'estetik yaptırır mısın?' sorusuna şu yanıtı vermişti; "Ben estetik yaptırmam. Kardeşim dünyaya çok eksik bir listeyle geldi. Onun yüzüne baktığımda benim estetik yaptırmam haksızlık olur diye düşünüyorum."
FOTOĞRAFLAR İÇİN HER YERİ ARADI
Tara De Vries'in adı geçtiğimiz yıl Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ve iş insanı Öncü Sönmez ile anılmıştı. Mahmut Kırmızıgül ve Tara De Vries ilk kez bir davette birlikte görüntülenmişti. Tara ile fotoğraflarının çekildiğini farkına varan Mahmut Kırmızıgül'ün morali bozuldu. Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut, fotoğrafların basılmaması için aramadık yer bırakmadı.
YÜZLERİNİ GİZLEDİLER
Vries, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Alli Elevi ile bir mekanda arkadaşlarına el ele poz vererek aşklarını ilan etmişti. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; İki sevgili, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
İki sevgili, önceki gece Bebek'te ünlü bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla sağa sola kaçışan sevgililer, yüzlerini gizlemeye çalıştı. Sevgilisinin kullandığı aracın arka koltuğuna geçen Tara, arka koltukta da arkasını dönerek görüntü vermek istemedi. İki sevgilinin bu hareketine bir anlam verilemezken, neden kaçtıkları da merak konusu oldu.
TARA DE VRİES KİMDİR?
Tara de Vries 6 Ekim 1998 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Annesi 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'dır. 2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında ikincilik derecesini kazanarak Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Liseyi Hollanda'da tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde bir sene okudu. Devamında ilgi duyduğu alana yönelerek, eğitimine Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde devam eden Tara de Vries, Türk/Hollanda çifte vatandaşıdır.