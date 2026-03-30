Tamir için getirdiler, 25 yıldır almadılar: Veysel usta unutulan eşyalarla müze kurdu
Kastamonu’da 1980 yılından bu yana elektrikçilik yapan Veysel Karakaya, yarım asırlık tecrübesini sığdırdığı dükkanında teknoloji tarihine ışık tutuyor. Tamir için getirilip bir daha alınmayan radyolar, ütüler ve mutfak aletleriyle dolup taşan dükkanında adım atacak yer kalmayan Karakaya, daracık tezgahında mesleğini aşkla sürdürüyor. "Ölene kadar bırakmam" diyen emektar ustanın renkli kişiliği ve dükkanındaki nostaljik atmosfer, görenleri geçmişe götürüyor.
Kastamonu'da yaşayan 72 yaşındaki Veysel Karakaya, 1980 yılında başladığı elektrikçilik mesleğini yaşına rağmen devam ettiriyor. 25 yıl önce Kastamonu'da açtığı dükkanında elektronik ev aletlerini tamir etmeye başlayan Karakaya, ilginç dükkanı ve renkli kişiliğiyle kentte dikkat çekiyor.
Tamir için getirilen ve daha sonra alınmayan, hediye edilen elektronik ürünler sebebiyle dükkanında adeta adım atacak yer kalmayan Karakaya, dar bir alanda ürünleri tamir edebiliyor. Kablolar, eski ev aletleri, elektronik cihaz parçalarıyla adeta bir müzeye dönüşen dükkanda mesleğini aşkla sürdüren Karakaya, renkli kişiliğiyle de dükkana gelen müşterilerinin yüzünü güldürüyor.
Mesleğe 15 yaşında adım attığını anlatan Karakaya, "Bir ustanın yanında bir iki gün çalıştım, yardım ettim. Daha sonra tesisat işine atıldım. Uzun yıllar büyük binalarda elektrik tesisat işleri yaptım. Yaşlandıktan sonra da ev aletleri tamiratı yapmaya başladım. Ütü, tost makinesi, blender, radyo gibi ürünler tamir ediyorum. Ne gelirse elimden geldiğince tamir ediyorum. Tesisat işlerinin beni artık zorladığını görünce, 'tamirat yapayım' dedim. Daha kolay, benim işime gelen bir şey. Uzun yıllardır da ev aletleri tamir ediyorum" dedi.
25 yıldır aynı dükkanda çalıştığını belirten Karakaya, getirilen eşyaların birçoğunun geri alınmadığını dile getirerek, "Bazen ölen oldu, taşınan oldu, hediye eden oldu, alamayan oldu ve eşyalar öyle birikti. Ben de işime yarayacak bazı eski ürünleri satın aldım. Onun için ayrılamıyorum. Bir bakmışsın ütü geliyor, tost makinesi geliyor, radyo geliyor, süpürge geliyor. Bazı günler iyi kazandığım oluyor, bazı günler hiç kazanamadığım oluyor" diye konuştu.
Uzun süre önce unutulan eşyaları yer kalmadığı için sattığını belirten Karakaya, "25 senedir her şeyden birer tane unutulsa 25 ürün eder. Öyle öyle biriktirmeyi seviyorum. Ölünceye kadar da devam edeceğim. Uzun süre eşyasını almayan olursa onu satmaya hakkım var. Satmam lazım, dükkanda yer kalmadı. 10 tane üründen 1, 2 tanesi unutuluyor, alınmıyor" şeklinde konuştu.
Mesleğini ölene kadar sürdüreceğini söyleyen Karakaya, "Bu işi çok seviyorum, dükkanın önünü süpürüyorum, tamir yapıyorum. Ben öldükten sonra çocuklarım, torunlarım belki işletir, belki her şeyi bir tarafa atar. Ama ben ölene kadar bu işe devam edeceğim" ifadelerini kullandı.