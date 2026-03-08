Taksim’de yemek yerken dudağını böcek ısırdı! O anlar kamerada

4

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM



Diğer yandan iş yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelenerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İş yeri hakkında ise hijyen denetimi yapılması için işlem başlatıldı.