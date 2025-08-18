Suyun azalması bile güzelliğini engelleyemedi: Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum, ziyaretçi akınına uğruyor

1

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi konumunda olan Tortum Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.