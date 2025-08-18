Suyun azalması bile güzelliğini engelleyemedi: Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum, ziyaretçi akınına uğruyor
Kaynak : İHA
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, su debisindeki düşüşe rağmen doğal güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çeken ve Türkiye'nin en büyük şelalesi unvanını taşıyan bu doğa harikası, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi konumunda olan Tortum Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.
Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen şelalede, Tortum Gölü'nün suyunun azalmasıyla birlikte su debisinde düşüş yaşandı. Buna rağmen, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ünlü şelale, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktası olan Tortum Şelalesi, bölge turizminin en önemli simgelerinden biri olma özelliğini koruyor.
Şelaleyi gezen vatandaşlar, "Çok güzel bir yer. Tortum Şelalesinin tanıtımının daha fazla yapılması lazım. Türkiye'nin önemli turizm noktalarından birisi bu bölge olabilir" diye konuştular.