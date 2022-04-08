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TelevizyonSurvivor’da ortalık karıştı! Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’
HaberlerTelevizyon Haberleri Survivor’da ortalık karıştı! Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’
• 08 Nisan 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:

Survivor’da ortalık karıştı! Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki şampiyonluk mücadelesi hız kesmiyor. Survivor’un yayınlanan 72. bölüm fragmanında adada gerilimin arttığı görüldü. Ogeday'ın "Erkekler konuşurken, kadınlar karışmasın" sözü Sema'yı çıldırırken, Atakan ve Hikmet arasında tansiyon iyice yükseldi. İki arasında sözlü tartışma kavga döndü. İşte Survivor All Star'da yaşananlar...

• 08 Nisan 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:
1Survivor’da ortalık karıştı Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’
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Survivor 72. Bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı fragmanda yarışmacılar arasında da tansiyon yükseliyor. Sema, Ogeday, Hikmet, Atakan, Sude ve Anıl arasında çıkan tartışmalar silsilesi seyircileri şoke ederken dokunulmazlığın kazananı kim olacak merak konusu haline geldi...

2İLK ÖDÜL GÖNÜLLÜLERİN

İLK ÖDÜL GÖNÜLLÜLERİN

Yarışmada son olarak Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etmişti. Haftada 4 kez dokunulmazlık mücadelesi veren takımlar dün akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

3Survivor’da ortalık karıştı Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Karadeniz pidesi için parkura çıkan takımlardan kazanan Gönüllüler oldu.

4BU KEZ ÜNLÜLER KAZANDI

BU KEZ ÜNLÜLER KAZANDI

İki takım günün sonunda kahve ve üzümlü kek için bir kez daha yarıştı.

5Survivor’da ortalık karıştı Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Anlat Bakalım ve Bil Bakalım'da 1-1 olan skor, son turda ünlülere galibiyeti getirdi.

6TANSİYON YÜKSELDİ

TANSİYON YÜKSELDİ!

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

7Survivor’da ortalık karıştı Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Takımların dokunulmazlık için mücadele ettiği sırada bechte bekleyen Atakan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.

8Survivor’da ortalık karıştı Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Murat Ceylan'ın uyardığı taraflara takım arkadaşları müdahale etti.

9Survivor’da ortalık karıştı Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Oyun sonrası Sude ve takım arkadaşı Anıl arasında da sesler yükseldi. Sude'yi Nisa sakinleştirdi.

10KADINLAR KONUŞMASIN NE DEMEK

'KADINLAR KONUŞMASIN NE DEMEK!'

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışın sonunda Ogeday ve Sema karşı karşıya geldi.

11Survivor’da ortalık karıştı Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Ogeday'ın "Erkekler konuşurken, kadınlar karışmasın" sözü Sema'yı çıldırttı.

12Survivor’da ortalık karıştı Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Öfkeden deliye dönen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek! Buradan bir tane çarpacağım..." diyerek tepki gösterdi... Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve ilk eleme adayı bu akşam belli olacak.

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Survivor’da ortalık karıştı! Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’

Survivor’da ortalık karıştı! Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’