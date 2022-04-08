• 08 Nisan 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:
Survivor’da ortalık karıştı! Atakan ile Hikmet birbirine girdi, o sözler sonrası Sema çılgına döndü: ‘Buradan bir tane çarpacağım....’
Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki şampiyonluk mücadelesi hız kesmiyor. Survivor’un yayınlanan 72. bölüm fragmanında adada gerilimin arttığı görüldü. Ogeday'ın "Erkekler konuşurken, kadınlar karışmasın" sözü Sema'yı çıldırırken, Atakan ve Hikmet arasında tansiyon iyice yükseldi. İki arasında sözlü tartışma kavga döndü. İşte Survivor All Star'da yaşananlar...
• 08 Nisan 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:
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Survivor 72. Bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı fragmanda yarışmacılar arasında da tansiyon yükseliyor. Sema, Ogeday, Hikmet, Atakan, Sude ve Anıl arasında çıkan tartışmalar silsilesi seyircileri şoke ederken dokunulmazlığın kazananı kim olacak merak konusu haline geldi...
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İLK ÖDÜL GÖNÜLLÜLERİN
Yarışmada son olarak Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etmişti. Haftada 4 kez dokunulmazlık mücadelesi veren takımlar dün akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi.
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