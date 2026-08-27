Süper Loto’da büyük ikramiye 360 milyon TL’yi aştı! Çekiliş bugün gerçekleşecek

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Oyunseverlerin oynarken kendi özel numaralarını seçtiklerini belirten Kılıç, “Eşlerinin, kendilerinin ve çocuklarının doğum günlerini yazanlar oluyor. 360 milyonun üzerine çıkınca çok fazla yoğunluk oldu. Biz de talebe yetişmeye çalışıyoruz. Nasıl ki 2024 yılında Süper Loto’dan ikramiyeyi biz vermiştik, 360 milyonun üzerindeki Süper Loto büyük ikramiyesini de tekrar biz vermek istiyoruz. Biz şanslı bir bayiyiz. Emin olun, buna da inanıyoruz. Biz de insanların hayallerini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Haftanın 7 günü açığız. Şanslı bayiyiz. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Oyunsever Nihat Ülker, “360 milyon bana çıktığı zaman öncelikle depremzedelere yardımcı olurum. Hatay’da, Kahramanmaraş’ta zor durumda olan depremzede vatandaşlarımıza yardım ederim. Sokakta kalan insanlarımız var, onlara da yardımcı olurum. Geri kalan kısmının bir bölümünü de bağışlarım. Tatile giderim ama çok fazla harcama yapmam. Daha önce bana öyle büyük bir ikramiye çıkmadı. Kendi çapımızda oynadığımız oyunlardan küçük miktarlarda, kazançlarımız oldu” dedi.