Su samuru oltaya takılan balığı yakalayıp kaçtı! O anlar böyle görüntülendi
15.04.2026 - 21:00
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, balıkçıların yakınlarında bekleyen bir su samuru, oltaya takılan balığı alıp, kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ereğli sahilinde akşam saatlerinde su samuru, balık tutanların yakınında beklerken çevredekiler onu cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı.
O esnada, bir balıkçının oltasına takılan balığı fark eden su samuru, balığı yakalayıp kaçtı.
O anlar balıkçılar arasında gülüşmeye neden oldu.
Su samurunun balığı alıp kaçtığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
