Su samuru oltaya takılan balığı yakalayıp kaçtı! O anlar böyle görüntülendi

15.04.2026 - 21:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, balıkçıların yakınlarında bekleyen bir su samuru, oltaya takılan balığı alıp, kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ereğli sahilinde akşam saatlerinde su samuru, balık tutanların yakınında beklerken çevredekiler onu cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı.

O esnada, bir balıkçının oltasına takılan balığı fark eden su samuru, balığı yakalayıp kaçtı.

O anlar balıkçılar arasında gülüşmeye neden oldu.

Su samurunun balığı alıp kaçtığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

