Su faturasında yüzde 20 indirim! HATSU detayları duyurdu, başvurular başladı

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HBB Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından uygulanan tarifede, 0-15 metreküp arasındaki su tüketimi birinci kademede değerlendiriliyor. 16-30 metreküp arasındaki ikinci kademe tüketimlerde ise yüzde 20 indirim uygulanıyor. 31 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde de geniş ailelere yönelik indirimli tarife devam ediyor.