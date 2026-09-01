Su faturasında yüzde 20 indirim! HATSU detayları duyurdu, başvurular başladı
01.09.2026 - 07:33Güncellenme Tarihi:
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), aynı adreste yaşayan 5 ve üzeri nüfusa sahip ailelere yönelik indirimli su tarifesi uygulamasını sürdürüyor.
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1
HBB Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından uygulanan tarifede, 0-15 metreküp arasındaki su tüketimi birinci kademede değerlendiriliyor. 16-30 metreküp arasındaki ikinci kademe tüketimlerde ise yüzde 20 indirim uygulanıyor. 31 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde de geniş ailelere yönelik indirimli tarife devam ediyor.
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İndirimli tarifeden yararlanmak isteyen aileler, Hatay’ın 15 ilçesinde bulunan HATSU şubelerine başvurabiliyor. Başvuru sırasında aynı adreste yaşayan kişi sayısının resmi belgelerle ibraz edilmesi gerekiyor.
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Yetkililer, şartları taşıyan geniş aileleri indirimli su tarifesinden yararlanmak üzere başvuru yapmaya davet etti.