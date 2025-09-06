Stresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor
Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğrayan parkın en dikkat çekici noktası ise ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görünümüyle öne çıkan Karagöl.
Karadeniz’in gözde turizm rotalarından biri olan Karagöl-Sahara Milli Parkı, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, soluğu Karagöl’de aldı.
Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görünümüyle dikkat çeken Karagöl, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu.
Günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.
Ziyaretçilerden Kader Keskin, Hakkâri’den geldiğini belirterek, "Benim için burada olmak çok güzel bir deneyim. Buranın muhteşem bir doğası var. Herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.