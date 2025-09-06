GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemStresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor
HaberlerGündem Haberleri Stresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor

Stresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor

06.09.2025 - 09:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğrayan parkın en dikkat çekici noktası ise ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görünümüyle öne çıkan Karagöl.

1Stresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor

Artvin’in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her mevsim farklı bir manzaraya bürünen milli park, yeşilin tonlarıyla doğaseverleri büyülüyor.

2Stresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor

Karadeniz’in gözde turizm rotalarından biri olan Karagöl-Sahara Milli Parkı, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, soluğu Karagöl’de aldı.

3Stresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor

Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görünümüyle dikkat çeken Karagöl, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu.

4Stresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor

Günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

5Stresten kurtulmak isteyen buraya akın ediyor! O manzarayı gören gözlerine inanamıyor

Ziyaretçilerden Kader Keskin, Hakkâri’den geldiğini belirterek, "Benim için burada olmak çok güzel bir deneyim. Buranın muhteşem bir doğası var. Herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.