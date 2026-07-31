Sosyal medyadan tanışıp otelde kabusu yaşattılar! Sevgili tuzağı deşifre oldu: Akılalmaz detaylar...
Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri sevgili olma vaadiyle ev ve otel odalarına çağırarak gasp ettikleri öne sürülen çeteye operasyon düzenlendi. Şantajla mağdurların para ve cep telefonlarını aldıkları belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerinin eş zamanlı baskınıyla gözaltına alındı.
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Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Çetenin; internetten iletişim kurdukları mağdur erkekleri sevgili olma vaadiyle otel veya evlere davet ettiği, şüpheli kadınların mağdurlarla sözleştikleri adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ve paralarının gasp edildiği tespit edildi.
Kimlikleri yapılan çalışmalar sonucu tek tek belirlenen şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete üyesi oldukları değerlendirilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.