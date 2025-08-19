Sosyal medyada viral oldu! Termal turizm cenneti olabilecekken kaderine terk edildi

5

İlçede içerik üreticisi olan Melih Bektaş, kaynağın tanıtımı için çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile milyonlarca kişiye ulaştığını anlatarak şunları söyledi:"Çocukluğum bu kaynak suyunda geçti aslında. Çokça geliyorduk. Geçtiğimiz günlerde de tam burada bir video çektik. Milyonlarca insana ulaştı. Çok güzel bir kaynak. Genelde eskiler bize şey derdi. ‘Cilt rahatsızlıkları için geliyoruz buraya' derlerdi. Suyun sıcaklığı da güzel. Şimdi arka tarafta insanlar da var. Bunun çok keyfini çıkartıyorlar. Ama çocukluğumdan beri aynı aşamada hâlâ yapılacak. Biraz daha güzelleştirilirse eminim ki daha fazla insan gelir ve bu termal içinden daha fazla insan faydalanır. Genelde Ilıksu plajına gelen insanlar buraya uğruyor. Bir kısım insan daha ‘Zonguldak'ta böyle bir yer var mıydı?' dediler ben videoyu çektikten sonra. Evet tam bu tabelayı görürseniz hemen sağ tarafında bu termal sudan faydalanabilirsiniz. Umarım daha da güzelleştirirler ve vatandaşlarımız bu işten faydalanır. Yani bir tesisleşme olursa çok güzel harika olur. Muhakkak olur. Eminim ki daha temiz olur. Çevresi daha düzenli, tertipli olur. Hem yurtdışından hem yurtiçinden insanlarımız da gelir buraya."