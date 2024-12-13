Sosyal medyada oğlunun uygunsuz gördüğü fotoğraflarını paylaşıyordu! Hukuk mücadelesini veren baba oğlunun velayetini aldı

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise oğluyla tatile gittiğini ve rahatsız edilmemek için cep telefonunu kapattığını söyledi. Sık sık tatil yaptığını ve eski eşinin de bu durumu bildiğini söyleyen N.K., “Ben 3 gündür İstanbul’dayım. Karardan haberim var ama eski eşim çocuğumuzu almak için beni aramadı” dedi. Bunun üzerine 6 Aralık’ta, polis ve pedolog eşliğinde eski eşinin evine giden Serdar A., oğlu U.L.A.'yı teslim aldı.