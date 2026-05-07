Son Depremler | İzmir'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

07.05.2026 - 09:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

İzmir’de deprem mi oldu? Türkiye genelinde son deprem nerede oldu, kaç şiddetindeydi? İzmir ve çevresinde deprem riski var mı? Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde İzmir görünüyor mu? İşte Ege'deki hareketlilikle ilgili son dakika gelişmeleri...

İzmir’de bugün bir deprem olup olmadığı, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. “İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu sarsıntıyı hissedenlerin yoğun bir şekilde cevabını aradığı sorulardan bir tanesi...

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet, İzmir’de bugün deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, kent genelinde özellikle İzmir’in güney ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar “İzmir’de deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

DEPREM NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

Paylaşılan son verilere göre deprem, İzmir’in Menderes ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklanırken, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

SARSINTI HANGİ İLÇELERDE HİSSEDİLDİ?

Deprem; Menderes başta olmak üzere Gaziemir, Seferihisar, Torbalı ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı kısa süreli bir sarsıntı hissettiklerini ifade etti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ NE DİYOR?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İzmir ve çevresinde son günlerde düşük büyüklükte sismik hareketlilik yaşandığını açıkladı. Yayınlanan son depremler listesinde, İzmir merkezli ve çevre ilçelerde 1.0 ile 3.0 büyüklüğü arasında çok sayıda küçük ölçekli deprem yer alıyor.

Uzmanlar, bu tür depremlerin Ege Bölgesi için olağan olduğunu belirtiyor.

AFAD VE KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA VAR MI?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmelerde, İzmir’de meydana gelen depremin ardından can veya mal kaybına dair bir ihbar bulunmadığı ifade edildi. Yetkililer, resmi kanallardan yapılan açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

BU DEPREM BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Deprem uzmanları, İzmir’de yaşanan bu sarsıntının tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını belirtiyor. Ancak bölgenin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle, vatandaşların deprem bilincini canlı tutması ve tedbirli olması gerektiği de sürekli hatırlatılıyor.