SON DAKİKA: YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu

4

YÖKDİL sınavında adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutuldu.