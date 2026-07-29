SON DAKİKA: YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? YKS tercihleri başladı mı? Nasıl tercih yapılır?
YKS 2026 tercihleri başladı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tercih ekranı açıldı mı? Adaylar tercihlerini nasıl oluşturacak? Kaç tercih hakkı bulunuyor? Milyonlarca öğrencinin gündemindeki tüm sorular yanıt buldu. İşte YKS 2026 tercih tarihleri, tercih işlemleri ve üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken detaylar.
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YKS 2026 tercih dönemi başladı mı? YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreç resmen başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından yürütülen tercih işlemlerine çevrildi. Tercih döneminde adaylar, puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını, kontenjanları, üniversitelerin sunduğu imkanları ve gelecekteki kariyer hedeflerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Uzmanlar ise tercih döneminin en az sınav kadar önemli olduğuna dikkat çekerek adayların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.
YKS 2026 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Evet. 2026 YKS tercih dönemi 29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla başladı. Adaylar üniversite tercihlerini belirlenen takvim kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Tercihlerini henüz tamamlamayan adayların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları tavsiye ediliyor.
YKS TERCİH TAKVİMİ 2026
Tercihlerin başlangıç tarihi: 29 Temmuz 2026
Tercihlerin sona ereceği tarih: 10 Ağustos 2026
Son tercih saati: 23.59
Tercih işlemleri: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercih işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların tercih sürecinde aşağıdaki adımları izlemesi gerekiyor:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak oturum açılır.
Tercih ekranı üzerinden üniversite ve bölüm seçimleri yapılır.
Tercih sıralaması düzenlenir.
Programlara ait özel koşullar ve açıklamalar incelenir.
Tercih listesi onaylanarak işlem tamamlanır.
Tercih işleminin ardından listenin son kez kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Üniversite tercih sürecinde adayların şu unsurları değerlendirmesi öneriliyor:
Başarı sıralaması
Bölümün gelecekteki istihdam imkanları
Üniversitenin akademik başarısı
Eğitim dili
Şehir ve kampüs imkanları
Kontenjan sayıları
Burs imkanları
Hazırlık sınıfı uygulamaları
Programların özel koşulları
Uzmanlar, tercih listesinin hem yüksek hedefli bölümlerden hem de yerleşme ihtimali daha yüksek programlardan oluşacak şekilde dengeli hazırlanmasını tavsiye ediyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları için ÖSYM tarafından henüz resmi tarih açıklanmadı. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi ve üniversite kayıt takviminin duyurulması bekleniyor.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
2026 YKS yerleştirme sürecinde adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Eğitim uzmanları, tercih listesinin yalnızca puanlara göre değil başarı sıralamalarına göre oluşturulmasının daha doğru sonuç vereceğini belirtiyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
YKS tercihleri başladı mı?
Evet. 2026 YKS tercih süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı.
YKS tercihleri ne zaman sona erecek?
Tercihler 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da tamamlanacak.
YKS tercihleri nereden yapılır?
Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
YKS'de kaç tercih hakkı var?
Adaylar en fazla 24 tercih yapabiliyor.
Tercih yaparken puan mı, başarı sıralaması mı önemli?
Uzmanlar başarı sıralamasının esas alınmasını öneriyor.
Tercih yaptıktan sonra değişiklik yapılabilir mi?
Tercih süresi devam ettiği sürece adaylar listelerinde güncelleme yapabiliyor.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından resmi tarih henüz duyurulmadı.
Tercih yaparken en sık yapılan hata nedir?
Uzmanlara göre adayların yalnızca puana odaklanması ve başarı sıralamasını dikkate almaması en yaygın hatalar arasında yer alıyor.