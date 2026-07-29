SON DAKİKA: YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? YKS tercihleri başladı mı? Nasıl tercih yapılır?

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YKS tercihleri başladı mı?

Evet. 2026 YKS tercih süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı.



YKS tercihleri ne zaman sona erecek?

Tercihler 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da tamamlanacak.



YKS tercihleri nereden yapılır?

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.



YKS'de kaç tercih hakkı var?

Adaylar en fazla 24 tercih yapabiliyor.



Tercih yaparken puan mı, başarı sıralaması mı önemli?

Uzmanlar başarı sıralamasının esas alınmasını öneriyor.



Tercih yaptıktan sonra değişiklik yapılabilir mi?

Tercih süresi devam ettiği sürece adaylar listelerinde güncelleme yapabiliyor.



YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından resmi tarih henüz duyurulmadı.



Tercih yaparken en sık yapılan hata nedir?

Uzmanlara göre adayların yalnızca puana odaklanması ve başarı sıralamasını dikkate almaması en yaygın hatalar arasında yer alıyor.