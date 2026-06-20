SON DAKİKA: TYT 2026 Soru ve Cevapları Yayınlandı mı? YKS'nin İlk Ayağı Bitti: TYT Soru ve Cevapları PDF Olarak Yayınlandı mı?

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

TYT 2026 soru ve cevapları açıklandı mı?

Adaylar tarafından beklenen TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'nin resmi duyurusu takip ediliyor.

TYT cevap anahtarı PDF olarak yayınlandı mı?

TYT cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek.

TYT soruları nereden görüntülenecek?

ÖSYM tarafından yayımlanacak temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden görüntülenebilecek.

TYT net hesabı nasıl yapılır?

4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür. Doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak net hesaplanır.

TYT soru kitapçığı neden önemli?

Adaylar sınav performanslarını değerlendirmek, doğru ve yanlış sayılarını öğrenmek ve tahmini puan hesaplamak için soru kitapçığına ihtiyaç duyar.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sonuçlar ilan edilecek ve tercih süreci başlayacak.

TYT cevap anahtarı ile puan hesaplanabilir mi?

Cevap anahtarı sayesinde yaklaşık net hesabı yapılabilir ancak kesin puanlar yalnızca ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla öğrenilebilir.

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