SON DAKİKA: SÜRESİZ NAFAKA İPTAL Mİ OLDU? | Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı: Süresiz nafaka iptali ne zaman yürürlüğe girecek? İşte süresiz nafaka iptaline dair yeni gelişmeler
Süresiz nafaka kaldırıldı mı? AYM hangi maddeyi iptal etti? Boşanma sonrası nafaka süresi değişecek mi? Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Süresiz nafaka tamamen kalktı mı yoksa yeni bir sistem mi geliyor? Türkiye’de milyonları ilgilendiren kritik nafaka kararı sonrası bu sorular gündemin en üst sırasına yerleşti. İşte Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararına dair tüm detaylar ve soruların kısa ve net cevapları...
Süresiz nafaka iptal mi oldu, nafaka tamamen kaldırıldı mı, yeni nafaka süresi nasıl olacak ve karar ne zaman yürürlüğe girecek? Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) milyonları yakından ilgilendiren kritik kararı sonrası bu sorular gündemin en sıcak başlıkları arasında yerini aldı. Boşanma sonrası süresiz nafaka uygulamasının iptal edilmesiyle birlikte Türkiye’de nafaka sistemi değişiyor mu, mevcut nafaka kararları ne olacak ve yeni düzenleme nasıl şekillenecek sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte AYM’nin açıkladığı kararın detayları ve nafaka sisteminde beklenen büyük değişim…
SON DAKİKA: SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLDİ
Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma sonrası verilen “süresiz nafaka” uygulamasını düzenleyen hükmü iptal etti. Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanmasına imkân tanıyan düzenlemeyi oy çokluğuyla anayasaya aykırı buldu.
Karar, süresiz nafaka tartışmalarını yeniden alevlendirirken, milyonlarca boşanmış bireyin haklarını doğrudan etkileyebilecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
NAFAKA TAMAMEN KALKTI MI? İŞTE KRİTİK DETAY
Peki vatandaşların en çok merak ettiği soru:
“Süresiz nafaka tamamen kaldırıldı mı?”
Hayır. AYM’nin kararı nafakayı tamamen ortadan kaldırmıyor.İptal edilen düzenleme, sadece nafakanın “süresiz olarak bağlanabilmesine” imkan tanıyan hükümle ilgili.
Türk Medeni Kanunu 175. maddeye göre daha önce:
Yoksulluğa düşecek taraf nafaka isteyebiliyor,
Ve bu nafaka süresiz olarak bağlanabiliyordu.
AYM’nin iptal kararıyla birlikte, bundan sonraki süreçte nafaka süresine ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılması bekleniyor.
İPTAL KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
En kritik başlıklardan biri de bu:
AYM, iptal kararının hemen yürürlüğe girmesine değil, 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.
Bu ne anlama geliyor?
Mevcut sistem bir süre daha devam edecek
Meclis’in bu süre içinde yeni bir nafaka düzenlemesi yapması bekleniyor
9 ay sonunda yeni yasa çıkmazsa hukukta boşluk oluşmaması için yeni kurallar şekillendirilecek
AYM NEDEN İPTAL ETTİ?
Kararın gerekçesi henüz yayımlanmasa da uzmanlar şu ihtimallere dikkat çekiyor:
Süresiz nafaka uygulamasının ölçüsüz bulunması
Taraflar arasında ekonomik dengeyi bozabileceği
Nafakanın belli kriterlere göre sürelendirilmesi gerektiği yönündeki görüşler
Resmî gerekçe metni ilerleyen günlerde açıklanacak.
YENİ NAFAKA SİSTEMİ NASIL OLABİLİR?
Henüz resmi bir yasa tasarısı yok ancak kulislerde konuşulan olası modellemeler şunlar:
Evlilik süresine göre nafaka süresi belirlenmesi
Çocuk olup olmamasına göre farklı uygulamalar
Tarafların gelir durumuna göre kademeli süre sistemi
Hakimin takdir yetkisinin genişletilmesi
SÜRESİZ NAFAKA KARARI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
Süresiz nafaka tamamen kaldırıldı mı?
Hayır. Nafaka hakkı devam ediyor ancak süresiz olmasını sağlayan düzenleme iptal edildi.
Hemen yürürlükte mi?
Hayır. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
Mevcut nafaka alanlar etkilenir mi?
Şu an için mevcut nafaka kararları devam eder. Yeni düzenleme sonrası değişiklik olabilir.
Yeni nafaka süresi ne olacak?
Henüz belirlenmedi. Yeni yasa ile düzenlenecek.
Nafaka artık süreli mi olacak?
Büyük ihtimalle evet, ancak süre ve kriterler Meclis tarafından belirlenecek.
AYM hangi maddeyi iptal etti?
Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz nafaka” ifadesini içeren düzenleme iptal edildi.