SON DAKİKA: SÜRESİZ NAFAKA İPTAL Mİ OLDU? | Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı: Süresiz nafaka iptali ne zaman yürürlüğe girecek? İşte süresiz nafaka iptaline dair yeni gelişmeler

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NAFAKA TAMAMEN KALKTI MI? İŞTE KRİTİK DETAY



Peki vatandaşların en çok merak ettiği soru:

“Süresiz nafaka tamamen kaldırıldı mı?”



Hayır. AYM’nin kararı nafakayı tamamen ortadan kaldırmıyor.İptal edilen düzenleme, sadece nafakanın “süresiz olarak bağlanabilmesine” imkan tanıyan hükümle ilgili.



Türk Medeni Kanunu 175. maddeye göre daha önce:



Yoksulluğa düşecek taraf nafaka isteyebiliyor,

Ve bu nafaka süresiz olarak bağlanabiliyordu.

AYM’nin iptal kararıyla birlikte, bundan sonraki süreçte nafaka süresine ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılması bekleniyor.