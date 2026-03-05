SON DAKİKA: Nahçıvan'da ne oldu? İran'ın füzesi Azerbaycan'a mı düştü? Nahçıvan Havalimanında ne oldu? İşte bölgedeki son durum
Nahçıvan havalimanına düşen İran füzesi bölgedeki gerginliği artırdı. İran'ın Körfez ülkelerinden sonra savaş cephesini genişleterek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne saldırması, Azerbaycan tarafından sert bir dille tepki gördü. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, 'İran'dan yapılan İHA saldırıları cevapsız kalmayacaktır' dendi. İşte bölgedeki sıcak gelişmelerde son durum...
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.
Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.
İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü. Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görülüyor.
AZERBAYCAN: İRAN'DAN YAPILAN İHA SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMAYACAKTIR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve saldırıların cevapsız kalmayacağını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil altyapılara düzenlenen saldırılardaki İHA'ların teknik parametreleri ile saldırıların ayrıntılarının araştırıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.
İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve iki sivil yaralanmıştı.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verilmişti.
"NAHÇIVAN'A İHA FIRLATMADIK"
İran Genelkurmay Başkanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran tarafından insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.
"HÜRREM-4" FÜZELERİ KULLANILDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail’e düzenlediği füze saldırılarında 1 ton ağır başlıklı "Hürrem 4" füzeleri kullanıldığını açıkladı.İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.Açıklamada, "Sadık Vaat 4 operasyonlarının 19'uncu dalgası kapsamında İsrail'e düzenlenen saldırıda 1 ton ağır başlıklı Hürrem-4 füzeleri kullanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Füzelerin, Tel Aviv’in merkezi, Ben Gurion Havalimanı ve Hava Kuvvetleri 27. Filo üssüne doğru fırlatıldığı kaydedildi.İsrail'den füzelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı
FİDAN-BAYRAMOV TELEFON GÖRÜŞMESİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan’a yönelik saldırı ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Tarafların, yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve bölgedeki durum hakkında görüş alışverişi yaptığı bildirildi.
RUSYA: İRAN'A SALDIRI TEHLİKELİ
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının benzeri görülmemiş, temelsiz ve çok tehlikeli bir savaş olduğunu bildirdi.