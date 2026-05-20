SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: 'Faylar 7’nin üzerinde deprem üretebilir'
Son dakika haberine göre, Malatya’da meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem bölgede büyük paniğe yol açtı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Deprem bilimciler, bölgedeki aktif fayların yüksek büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Peki Malatya'da yakın zamanda büyük bir deprem olacak mı? 5.6 şiddetindeki deprem büyük depremin habercisi mi? Bu deprem artçı mı yoksa tek başına bir deprem mi? İşte Malatya ve çevre illeri kapayan aktif fay hattında son durum...
Son dakika deprem haberi… Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Battalgazi merkezli olduğu açıklanan sarsıntı, başta Malatya olmak üzere Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve Elazığ’da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, yetkililer bölgede incelemelerin sürdüğünü duyurdu.Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelmesi, sarsıntının etkisini artırdı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve ağır hasar bildirilmezken, ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.00’da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa, Tunceli, Kahramanmaraş ve Sivas’ta da hissedildi. Paniğe neden olan depremde, sarsıntıyla birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı son dakika açıklasında tarama çalışmalarında herhangi bir yıkım ve olumsuz durumla kaşılaşmadıklarını söyledi.
MALATYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?
Vali Seddar Yavuz, yapacakları toplantıdan sonra eğitime ara verilip verilmeyeceğini duyuracaklarını bildir.
'PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL: FAYLAR 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR'
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremi CNN TÜRK'te değerlendirdi. Pampal, konuşmasında şu bilgileri verdi:
Malatya oldukça hassas bir bölge. Çevredeki faylar 7'nin üzerinde deprem üretebilir. Ovacık fayı, Malatya fayı var. Malatya bu faylara yakın olduğu için hassas bir bölge. Bu faylar enerji biriktirmiş faylar. Bu nedenle oradaki depremler bizi kaygılandırıyor.
Yedisu fayı sırada bekliyor. Bölgede 250 yıldır enerji biriktirmiş 7'nin üzerinde deprem üretebilecek faylar var.
Türkiye'nin her yeri örümcek ağı gibi aktif faylar tarafından kırılmış kesilmiş durumdadır. Ve deprem gerçeği de buradan kaynaklanmaktadır.
Malatya Fayı, Ovacık Fayı, Yedisu Fayı Kuzey Anadolu fayıyla Doğu Anadolu fayının tam da kesiştiği kavşak bölgesi bu bölge. O bakımdan burada bundan sonra depremler 7'nin üzerinde 7 buçuğu bulabilecek depremler maalesef ki söz konusu.
Ülkemizi depreme hazırlamazsak depreme dayanıklı yapılar da yaşamazsak, bu depremler olmaya devam edeceğine göre, acıları çekmeye devam edeceğiz demektir.
'ARTÇI BİR DEPREM DEĞİL'
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin artçı değil bağımsız bir deprem olduğunu söyledi. Ersoy, bu depremin ardından 4 büyüklüğüne ulaşan artçıların olabileceğini belirterek "2023'ten beri bu bölge çok fazla artçı deprem yaşadı. Bu deprem artçı bir deprem değil. Tamamen bağımsız bir deprem.
Bu kadar hissedilmesinin sebebi, derinliğinin 7 kilometre olması. Elbette küçümsenecek bir deprem değil. 5,6'nın artçıları elbette olacaktır 4'e çıkacak büyüklükte artçılar olabilir 1-2 gün devam edebilir. Depremin olduğu çevrede büyük bir depreme neden olacak fay göremiyorum" dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: SAHA ÇALIŞMALARI DERHAL BAŞLADI
İçişleri Bakanı Mustafa Çifti, AFAD ve ilgili kurum tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını aktararak, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını bildirildi.
Bölgede ekip çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı verdi.
"HABERLEŞME ALTYAPISINDA OLUMSUZLUK YOK"
Bakan Uraloğlu, kara yollarında ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını aktardı.
MECLİS BAŞKANI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.