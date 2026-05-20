SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: 'Faylar 7’nin üzerinde deprem üretebilir'

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: SAHA ÇALIŞMALARI DERHAL BAŞLADI



İçişleri Bakanı Mustafa Çifti, AFAD ve ilgili kurum tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını aktararak, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını bildirildi.



Bölgede ekip çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı verdi.



"HABERLEŞME ALTYAPISINDA OLUMSUZLUK YOK"



Bakan Uraloğlu, kara yollarında ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını aktardı.



MECLİS BAŞKANI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.