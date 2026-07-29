SON DAKİKA: KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 2026 BAŞLADI | ÖSYM AİS başvuru ekranı: İşte KPSS Ön Lisans başvuru şartları ve ücreti

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KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı?

Evet. Başvurular 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı.



KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman sona erecek?

Başvuru işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihi ne zaman?

Geç başvurular 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.



KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

Sınav 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.



KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçların 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.



KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.



KPSS Ön Lisans'a kimler başvurabilir?

Ön lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar sınava başvurabilir.



KPSS Ön Lisans puanı nerelerde kullanılır?

KPSS Ön Lisans puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans düzeyindeki memur alımlarında kullanılır.



KPSS Ön Lisans kaç yılda bir yapılıyor?

KPSS Ön Lisans sınavı iki yılda bir gerçekleştiriliyor.



KPSS Ön Lisans sınavına girenler lisans kadrolarını tercih edebilir mi?

Hayır. Adaylar yalnızca mezun oldukları öğrenim düzeyine uygun kadrolar için tercih yapabilir.