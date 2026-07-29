SON DAKİKA: KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 2026 BAŞLADI | ÖSYM AİS başvuru ekranı: İşte KPSS Ön Lisans başvuru şartları ve ücreti
KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı? 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? KPSS Ön Lisans sınav tarihi belli oldu mu? Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava hazırlanan binlerce adayın gündemindeki sorular yanıt buldu. İşte KPSS 2026 Ön Lisans başvuru tarihleri, geç başvuru günleri, sınav tarihi, sonuç tarihi ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
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Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılarak kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları, 2026 KPSS Ön Lisans takvimini yakından takip ediyor. "KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı?", "KPSS başvuruları hangi tarihte sona erecek?", "KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak?", "Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" ve "Geç başvuru tarihi ne zaman?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından duyurulan 2026 sınav takvimi ile birlikte başvuru ve sınav süreci netleşti.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Evet. 2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci 29 Temmuz 2026 günü saat 9:45 saatlerinde başladı. Kamu personeli olmak isteyen adaylar başvurularını belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Başvurusunu normal süre içerisinde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru hakkı da bulunuyor.
KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Başvuru başlangıç tarihi: 29 Temmuz 2026
Başvuru bitiş tarihi: 10 Ağustos 2026
Geç başvuru tarihleri: 19-20 Ağustos 2026
KPSS Ön Lisans sınav tarihi: 4 Ekim 2026 Pazar
Sonuç açıklanma tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS Ön Lisans başvuru sürecine ilişkin kılavuz ve sınava dair kurallar ÖSYM tarafından adayların erişimine açılıyor. Adayların başvuru işlemlerinden önce güncel kılavuzu inceleyerek başvuru şartlarını, sınav kurallarını ve özel koşulları dikkatlice kontrol etmeleri gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2026 KPSS Ön Lisans başvuruları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların şu adımları takip etmesi gerekiyor:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılır.
KPSS Ön Lisans başvuru ekranı seçilir.
Kişisel bilgiler kontrol edilir.
Eğitim bilgileri onaylanır.
Sınav merkezi tercih edilir.
Başvuru onaylanır.
Sınav ücreti yatırılarak süreç tamamlanır.
Başvurular mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınava katılan adaylar elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarının açacağı personel alımlarında tercih yapabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar KPSS puanlarıyla merkezi yerleştirme ve kurum alımlarını takip edebilecek.
KPSS ÖN LİSANS'A KİMLER BAŞVURABİLİR?
KPSS Ön Lisans oturumuna;
İki yıllık yüksekokul mezunları,
Meslek yüksekokulu mezunları,
Mezun olabilecek durumdaki ön lisans öğrencileri, başvuruda bulunabiliyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA HANGİ DERSLER YER ALIYOR?
KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanıyor. Bu kapsamda;
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Vatandaşlık
Güncel Bilgiler alanlarından sorular yöneltiliyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı?
Evet. Başvurular 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı.
KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman sona erecek?
Başvuru işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihi ne zaman?
Geç başvurular 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.
KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak?
Sınav 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonuçların 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
KPSS Ön Lisans'a kimler başvurabilir?
Ön lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar sınava başvurabilir.
KPSS Ön Lisans puanı nerelerde kullanılır?
KPSS Ön Lisans puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans düzeyindeki memur alımlarında kullanılır.
KPSS Ön Lisans kaç yılda bir yapılıyor?
KPSS Ön Lisans sınavı iki yılda bir gerçekleştiriliyor.
KPSS Ön Lisans sınavına girenler lisans kadrolarını tercih edebilir mi?
Hayır. Adaylar yalnızca mezun oldukları öğrenim düzeyine uygun kadrolar için tercih yapabilir.