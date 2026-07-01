SON DAKİKA: KPSS 2026 LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KPSS Lisans Başvuru Ücreti Ne Kadar? KPSS'ye nasıl başvurulur? İşte Başvuru Tarihleri ve KPSS Rehberi
KPSS 2026 Lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS Lisans başvuru ücreti ne kadar oldu? Başvurular ne zaman sona erecek? Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen yüz binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS 2026 süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için başvuru ekranı erişime açıldı. İşte KPSS 2026 Lisans başvurularına ilişkin tarih, ücret, sınav takvimi ve tüm detaylar...
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için beklenen süreç başladı. Özellikle "KPSS 2026 Lisans başvuruları başladı mı?", "KPSS başvuru ücreti ne kadar?", "KPSS sınavı ne zaman yapılacak?" ve "KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans Başvuru Süreci...
KPSS 2026 LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Evet, KPSS 2026 Lisans başvuruları başladı.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Başvurular 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar ise geç başvuru günlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.
KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS Lisans başvuruları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
Adaylar başvurularını;
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), (https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FKPSS1%2F2026%2F1%2FBasvuruKayit)
ÖSYM Mobil Uygulaması,
ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabiliyor.
Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayların bilgilerini kontrol etmeleri ve sınav ücretini belirtilen süre içerisinde yatırmaları gerekiyor.
KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS Lisans sınavı için belirlenen ücretler şu şekilde:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: 800 TL
KPSS Alan Bilgisi Oturumları (her oturum): 500 TL
Geç başvuru döneminde başvuru yapan adaylardan ise ek ücret uygulanıyor.
KPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri de açıklandı.
Buna göre KPSS 2026 Lisans geç başvuruları:
22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak.
KPSS 2026 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Lisans oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek.
Sınav takvimi şöyle:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
KPSS Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026
KPSS Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2026 Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS 2026 ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
Lisans oturumlarının ardından ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için de başvurular alınacak.
KPSS Ön Lisans
Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav: 4 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim
Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav: 25 Ekim 2026