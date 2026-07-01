SON DAKİKA: KPSS 2026 LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KPSS Lisans Başvuru Ücreti Ne Kadar? KPSS'ye nasıl başvurulur? İşte Başvuru Tarihleri ve KPSS Rehberi

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için beklenen süreç başladı. Özellikle "KPSS 2026 Lisans başvuruları başladı mı?", "KPSS başvuru ücreti ne kadar?", "KPSS sınavı ne zaman yapılacak?" ve "KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans Başvuru Süreci...