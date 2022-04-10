SON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber
Fenerbahçe ile oynanacak olan derbiye sayılı saatler kala Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in son durumları belli oldu. Omar ve Boey'de sorun yaşamayan sarı kırmızılılarda 5 futbolcu ise Avrupa devleri tarafından takip edilecek.
Fenerbahçe maçı, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent için farklı anlamlar taşıyor. Seçim sürecine giren sarı-kırmızılılarda 59 yaşındaki teknik adamın kaderi büyük oranda bugünkü derbi maçına bağlı gözüküyor.
F.Bahçe'yi ekibiyle beraber günlerce analiz eden ve elde ettiği sonuçları futbolcularıyla paylaşayan Torrent, özellikle duran çalışmasına önem verdi. Rakiplerinin kazanmak için üzerlerine geleceğini ve takım halinde iyi savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adamın, "Kötü bir sezon geçirdik ama siz çok büyük bir kulüpte oynuyorsunuz. Kalitenizi bundan önce özellikle Avrupa maçlarında gösterdiniz. Şimdi bunu tekrarlayabilirsiniz" diye konuştuğu belirtildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYECEK
Florya Metin Oktay Tesisleri'nden gelen bilgilere göre; Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan alınan Kerem'in derbide forma giyebileceği öğrenildi. Cuma ve Cumartesi planlanan antrenmanlarda yer alan genç yıldızın son kontrolleri yapılırken, oyuncunun maç saatine kadar ağrılarının artmaması halinde Kerem'in 11'deki yerini alacağı bildirildi.
Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in sakatlıklarıyla da yakından ilgilen Galatasaray'da Feghouli'nin kesin olarak derbide forma giyemeyeceği anlaşılırken, Mostafa Mohamed içinse maç saatine kadar bekleneceği ifade edildi.
GALATASARAY'DAN 4 YILDIZ TAKİP EDİLECEK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbiyi Türk futbolseverlerin yanı sıra birçok Avrupa devi de yakından takip edecek. Dünya derbisinde göstereceği performanslar da birçok futbolcunun kariyerini doğrudan belirleyecek. İşte o kritik isimler: