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GalatasaraySON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber
HaberlerGalatasaray Haberleri SON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber
• 10 Nisan 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber

Fenerbahçe ile oynanacak olan derbiye sayılı saatler kala Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in son durumları belli oldu. Omar ve Boey'de sorun yaşamayan sarı kırmızılılarda 5 futbolcu ise Avrupa devleri tarafından takip edilecek.

• 10 Nisan 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber
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Fenerbahçe maçı, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent için farklı anlamlar taşıyor. Seçim sürecine giren sarı-kırmızılılarda 59 yaşındaki teknik adamın kaderi büyük oranda bugünkü derbi maçına bağlı gözüküyor.

2SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun, bir sene daha kontratı bulunan Torrent'le devam edilip edilmemesiyle ilgili kesin bir karar vermedikleri ancak Fenerbahçe maçının belirleyeceği olacağı belirtildi.

3SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber

Katalan hocanın tazminatının bulunması nedeniyle ilk planda sezon sonuna kadar bekleyecek olan iki başkan adayı, derbinin kazanılması halinde yeni hoca konusunu gözden geçirecek.

4SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber

F.Bahçe'yi ekibiyle beraber günlerce analiz eden ve elde ettiği sonuçları futbolcularıyla paylaşayan Torrent, özellikle duran çalışmasına önem verdi. Rakiplerinin kazanmak için üzerlerine geleceğini ve takım halinde iyi savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adamın, "Kötü bir sezon geçirdik ama siz çok büyük bir kulüpte oynuyorsunuz. Kalitenizi bundan önce özellikle Avrupa maçlarında gösterdiniz. Şimdi bunu tekrarlayabilirsiniz" diye konuştuğu belirtildi.

5KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYECEK

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYECEK

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden gelen bilgilere göre; Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan alınan Kerem'in derbide forma giyebileceği öğrenildi. Cuma ve Cumartesi planlanan antrenmanlarda yer alan genç yıldızın son kontrolleri yapılırken, oyuncunun maç saatine kadar ağrılarının artmaması halinde Kerem'in 11'deki yerini alacağı bildirildi.

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Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in sakatlıklarıyla da yakından ilgilen Galatasaray'da Feghouli'nin kesin olarak derbide forma giyemeyeceği anlaşılırken, Mostafa Mohamed içinse maç saatine kadar bekleneceği ifade edildi.

7GALATASARAYDAN 4 YILDIZ TAKİP EDİLECEK

GALATASARAY'DAN 4 YILDIZ TAKİP EDİLECEK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbiyi Türk futbolseverlerin yanı sıra birçok Avrupa devi de yakından takip edecek. Dünya derbisinde göstereceği performanslar da birçok futbolcunun kariyerini doğrudan belirleyecek. İşte o kritik isimler:

8SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi, hem derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak hem de gözleri üzerinde toplayacak. Newcastle United ve Milan gözlemcileri, Nelsson'un derbideki performansını da raporlayacak.

9SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi, derbide yakın takip altında olacak. Inter ve Napoli, Marcao'nun performansını gözlemleyecek.

10SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber

Galatasaray'ın sezon başında aldığı Rumen orta saha, Sampdoria ve Betis'in takibinde olacak. 24 yaşındaki orta sahanın derbide göstereceği performans, yapılacak pazarlıklar için de kritik olacak.

11SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber

Derbide forma giymesi sakatlığı nedeniyle şüpheli olan Kerem Aktürkoğlu da takip altında. Lyon'un İstanbul'a kadar gelip takip ettiği Kerem, yine birçok Avrupa kulübünün radarında olacak.

12SON DAKİKA Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamedin durumu belli oldu 1 iyi 2 kötü haber

 

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