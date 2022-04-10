SON DAKİKA! Kerem Aktürkoğlu, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! 1 iyi 2 kötü haber

F.Bahçe'yi ekibiyle beraber günlerce analiz eden ve elde ettiği sonuçları futbolcularıyla paylaşayan Torrent, özellikle duran çalışmasına önem verdi. Rakiplerinin kazanmak için üzerlerine geleceğini ve takım halinde iyi savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adamın, "Kötü bir sezon geçirdik ama siz çok büyük bir kulüpte oynuyorsunuz. Kalitenizi bundan önce özellikle Avrupa maçlarında gösterdiniz. Şimdi bunu tekrarlayabilirsiniz" diye konuştuğu belirtildi.