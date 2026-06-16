SON DAKİKA: Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı! Oyuncu arkadaşları ailesini yalnız bırakmadı: 'Hala şoktayız, inanamıyoruz' Ece İrtem nerede defnedilecek? Son görüntüler ortaya çıkmıştı

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'PIRLANTA GİBİ BİR İNSANDI'



Oyuncu Bahar Süer, "Hala şoktayız, inanamıyoruz. Nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında değiliz. Vedalaşmak için bekliyoruz ama bu nasıl veda onu da anlamış değilim. Konuşacak bir şey bulamıyoruz. Pırlanta gibi bir insandı. Onun hakkında kimsenin kötü, tatsız bir şey hatırlayacağını sanmıyorum" diye konuştu.